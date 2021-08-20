В Анкаре завершился тренинг на тему "Военная журналистика", награждены азербайджанские журналисты

В турецком городе Анкаре завершились тренинги на тему "Военная журналистика", организованные агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Полицейской академией Турции и Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В турецком городе Анкаре завершились тренинги на тему "Военная журналистика", организованные агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Полицейской академией Турции и Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Как сообщает Report, в последний день обучения, 20 августа, в Полицейской академии Турции состоялась церемония награждения.

На церемонии минутой молчания была почтена память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, павших в Карабахской войне. Затем прозвучал государственный гимн Турецкой Республики.

В заключение журналисты, успешно завершившие программу обучения, были награждены признанным на международном уровне "Сертификатом военной журналистики".

Сотрудник информационного агентства "Report" Исмаил Насибли, принимавший участие в этих тренингах, также был награжден "Сертификатом военной журналистики".