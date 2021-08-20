О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Анкаре завершился тренинг на тему "Военная журналистика", награждены азербайджанские журналисты

В Анкаре завершился тренинг на тему "Военная журналистика", награждены азербайджанские журналисты В турецком городе Анкаре завершились тренинги на тему "Военная журналистика", организованные агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Полицейской академией Турции и Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Медиа
20 августа 2021 г. 14:12
В Анкаре завершился тренинг на тему Военная журналистика, награждены азербайджанские журналисты
0 : 00
0 : 00

В турецком городе Анкаре завершились тренинги на тему "Военная журналистика", организованные агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Полицейской академией Турции и Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Как сообщает Report, в последний день обучения, 20 августа, в Полицейской академии Турции состоялась церемония награждения.

На церемонии минутой молчания была почтена память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, павших в Карабахской войне. Затем прозвучал государственный гимн Турецкой Республики.

В заключение журналисты, успешно завершившие программу обучения, были награждены признанным на международном уровне "Сертификатом военной журналистики".

Сотрудник информационного агентства "Report" Исмаил Насибли, принимавший участие в этих тренингах, также был награжден "Сертификатом военной журналистики".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani journalists awarded over training on "Military Journalism" in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Hərbi jurnalistika” təlimi yekunlaşıb, azərbaycanlı jurnalistlər təltif edilib

Другие новости из категории

Азербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике
ФотоАзербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике
18 августа 2021 г. 18:40
Участники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою
ФотоУчастники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою
12 августа 2021 г. 19:24
Азербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде 
ФотоАзербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде 
11 августа 2021 г. 13:01
Исмаил Рафигоглу: Не каждый участник способен осилить всю программу
ФотоИсмаил Рафигоглу: Не каждый участник способен осилить всю программу
9 августа 2021 г. 17:59
В Анкаре начались тренинги по военной журналистике 
ФотоВ Анкаре начались тренинги по военной журналистике 
9 августа 2021 г. 11:32
В Азербайджане скончался известный журналист
ФотоВ Азербайджане скончался известный журналист
7 августа 2021 г. 23:43
Известный писатель стал гостем Медиа-школы Report
ФотоИзвестный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report
5 августа 2021 г. 14:34
Участник Карабахской войны назначен на должность в МЧС
ФотоУчастник Карабахской войны назначен на должность в МЧС
29 июля 2021 г. 17:48
На тренингах для представителей СМИ обсуждены методы борьбы с фейк-ньюс
На тренингах для представителей СМИ обсуждены методы борьбы с фейк-ньюс
26 июля 2021 г. 17:42
Кому должны быть предоставлены квартиры: журналистам или семьям шехидов? - ОПРОС
Кому должны быть предоставлены квартиры: журналистам или семьям шехидов? - ОПРОС
25 июля 2021 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi