В Анкаре начались тренинги по военной журналистике

Сегодня в столице Турции - Анкаре стартовали тренинги по военной журналистике.

Сегодня в столице Турции - Анкаре стартовали тренинги по военной журналистике.

Как сообщает Report, в тренингах, организованных MEDİA, агентством "Anadolu", Полицейской академией Турции и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TICA), принимают участие 24 журналиста из Азербайджана.

Занятия примерно на 60% будут состоять из практической части. Журналистам расскажут о личной безопасности, оказании первой помощи, правилах поведения во время войны, выживании в воде, в условиях применения химического и биологического оружия. Кроме того, представители СМИ примут участие в тренингах, которые будут организованы в зонах риска.

Журналисты, успешно завершившие программу обучения, будут награждены международно-признанным сертификатом по военной журналистике.

В тренингах принимает участие сотрудник информационного агентства "Report" Исмаил Насибли.