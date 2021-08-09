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В Анкаре начались тренинги по военной журналистике 

В Анкаре начались тренинги по военной журналистике  Сегодня в столице Турции - Анкаре стартовали тренинги по военной журналистике.
Медиа
9 августа 2021 г. 11:32
В Анкаре начались тренинги по военной журналистике 
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Сегодня в столице Турции - Анкаре стартовали тренинги по военной журналистике.

Как сообщает Report, в тренингах, организованных MEDİA, агентством "Anadolu", Полицейской академией Турции и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TICA), принимают участие 24 журналиста из Азербайджана.

Занятия примерно на 60% будут состоять из практической части. Журналистам расскажут о личной безопасности, оказании первой помощи, правилах поведения во время войны, выживании в воде, в условиях применения химического и биологического оружия. Кроме того, представители СМИ примут участие в тренингах, которые будут организованы в зонах риска.

Журналисты, успешно завершившие программу обучения, будут награждены международно-признанным сертификатом по военной журналистике.

В тренингах принимает участие сотрудник информационного агентства "Report" Исмаил Насибли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Hərbi jurnalistika” təlimi başlayıb

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