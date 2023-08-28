В Агентстве развития медиа состоялась встреча с иностранными журналистами

В Агентстве развития медиа (MEDIA) по инициативе Общественного объединения беспартийных (парламентских) журналистов состоялась встреча с представителями влиятельных органов СМИ Великобритании, Албании и Грузии, находящихся с визитом в Азербайджане.

В Агентстве развития медиа (MEDIA) по инициативе Общественного объединения беспартийных (парламентских) журналистов состоялась встреча с представителями влиятельных органов СМИ Великобритании, Албании и Грузии, находящихся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MEDIA.

На встрече присутствовали Алпаслан Дювен, представляющий британские платформы Daily Mail, Daily Star и European News Agency, представитель албанской цифровой платформы infowebmedia Аниса Бахити и представитель грузинских новостных сайтов “geodigest.ge” и “newsday.ge" Автандил Отинашвили.

Иностранным журналистам рассказали о проводимых в нашей стране реформах в сфере СМИ, о характере и масштабе многогранных и комплексных мер, направленных на повышение профессионализма журналистов, медиаграмотности общества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями об укреплении связей в сфере СМИ, перспективах эффективного сотрудничества и развития.