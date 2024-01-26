В Агентстве развития медиа произведено новое назначение

В Баку прошло первое заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

В Баку прошло первое заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

Как сообщает Report, в нем приняли участие председатель наблюдательного совета Дагбеи Исмаилов, члены совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шыхлы и исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов.

Был представлен и принят отчет о деятельности агентства за 2023 год, проведен обмен мнениями о проделанной работе, а также о дальнейших этапах и перспективах реформ.

Участники встречи приняли решение о назначении Натига Мамедли на должность заместителя исполнительного директора.

Кроме того, наблюдательный совет утвердил структуру агентства и принял решение о создании Нахчыванского регионального управления Агентства развития медиа.