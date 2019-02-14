В 63-ю годовщину AzTV передали в пользование новую студию новостей

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 63-летия студия новостей Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) вновь передана в пользование по новым стандартам.

Как сообщает Report, созданная новым руководством AzTV студия полностью отвечает современным стандартам.

Здесь вещаются не только программа новостей AzTV, но и новостные программы входящих в состав ЗАО каналов "Mədəniyyət" и "İdman Azərbaycan".

Напомним, что первый эфир государственного телевидения состоялся 14 февраля 1956 года.

Отметим, что согласно подписанному 15 января президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению, Ариф Алышанов был освобожден от должности председателя структуры.

Исполнение указанной должности было поручено известному журналисту, занимавшему должность зампреда Ровшану Мамедову. С момента начала исполнения обязанностей, Р.Мамедов приступил к коренным реформам в ЗАО. Были приняты шаги на пути прозрачности финансовой системы, осуществлены широкомасштабные кадровые реформы, приступили к коренным новшествам в программах телеканала. Реформы продолжаются.