В 2019 году в мире убиты 57 журналистов

Убийства журналистов в 2018-2019 годах происходили реже, чем в предыдущие годы, однако раскрыть удается лишь десятую часть этих преступлений.

Убийства журналистов в 2018-2019 годах происходили реже, чем в предыдущие годы, однако раскрыть удается лишь десятую часть этих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в новом докладе генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, опубликованном в понедельник.

"В то время, как в течение последнего десятилетия каждые четыре дня в мире убивали одного журналиста, эти преступления по-прежнему остаются безнаказанными. В этом году государства - члены ООН сообщили, что 13% таких дел в мире были урегулированы в результате завершенных судебных разбирательств. Это представляет собой некоторое улучшение по сравнению с предыдущими показателями: 12% в 2019 году и 11% в 2018 году", - заявили в организации.

Организация зафиксировала за указанный период 156 убийств журналистов в разных странах мира. При этом 57 из них произошли в 2019 году, что, как утверждается в докладе, является наименьшим показателем за последние 10 лет. Наибольшее количество смертельных нападений в 2018-2019 годах произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, что составило 31% общего числа зарегистрированных убийств журналистов во всем мире, за которым следует Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 30% убийств.

ЮНЕСКО указывает, что большинство журналистов в настоящее время убивают за пределами зон конфликтов. По мнению Азуле, это связано с их репортажами о коррупции, нарушениях прав человека, экологических преступлениях, подпольной торговле и политических беспорядках. Также она обращает внимание на особенно уязвимое положение женщин-журналистов, которые "особенно часто становятся жертвами атак по половому признаку, онлайн и офлайн", от "домогательств, троллинга и доксинга" до физического и сексуального насилия.

"Несмотря на сокращение числа убитых журналистов в мире, слишком многие из них продолжают платить за свои репортажи самую высокую цену. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены растущим риском, с которым профессионалы средств массовой информации сталкиваются за пределами зон конфликтов, и постоянным уровнем безнаказанности за эти нападения. Чтобы сохранить основное право на свободу выражения мнений и гарантировать общественности доступ к надежной информации, необходимо обеспечить свободное и безопасное освещение событий и систематически привлекать к ответственности виновных в преступлениях против журналистов", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.