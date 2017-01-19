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    ЮНЕСКО: В 2016 году в мире каждые четыре дня был убит один журналист

    Странами с самым высоким числом жертв среди журналистов стали Сирия, Ирак и Йемен

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В 2016 году при исполнении своих обязанностей был убит 101 журналист - один представитель СМИ каждые четыре дня, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

    Основные причины гибели работников СМИ — вооруженные конфликты, нападения гангстеров и другие насильственные действия.

    Странами с самым высоким числом жертв среди журналистов стали Сирия, Ирак и Йемен. На втором месте – Латинская Америка и Карибский бассейн. В этом регионе за свою профессиональную деятельность ценой жизни заплатили 28 сотрудников СМИ, включая фрилансеров.

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