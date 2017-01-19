ЮНЕСКО: В 2016 году в мире каждые четыре дня был убит один журналист

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В 2016 году при исполнении своих обязанностей был убит 101 журналист - один представитель СМИ каждые четыре дня, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Основные причины гибели работников СМИ — вооруженные конфликты, нападения гангстеров и другие насильственные действия.



Странами с самым высоким числом жертв среди журналистов стали Сирия, Ирак и Йемен. На втором месте – Латинская Америка и Карибский бассейн. В этом регионе за свою профессиональную деятельность ценой жизни заплатили 28 сотрудников СМИ, включая фрилансеров.