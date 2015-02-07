Узбекский новостной портал опубликовал репортаж о Нахчыване

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Узбекский новостной портал "Подробно" опубликовал обширный репортаж о Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Узбекистане, в статье под названием "Нахчыван – цитадель земли Азербайджана" говорится о древней истории этого азербайджанского региона, а также о древних исторических памятниках Нахчывана. В частности отмечается, что Нахчыванский регион Азербайджана входит в число главных центров распространения цивилизации.

Говоря об истории Автономной Республики, в статье отмечается, что 1918-1920-е годы были трудными в истории Нахчывана, так как этот регион служил узлом столкновений различных противоречивых геополитических интересов: "За короткий исторический период Нахчыванская Автономная Республика добилась знаменательных успехов в деле укрепления государственности и демократизации, сыграла заметную роль в борьбе за независимость всего Азербайджана. Так, 17 января 1990 года, на сессии Верховного Совета были обсуждены государственные символы Автономной Республики и принято решение о восстановлении трёхцветного флага Азербайджанской Демократической Республики в качестве государственного флага Нахчыванской АР".

Однако, как пишет автор статьи, несмотря на все невзгоды, Нахчыван смог подняться на ноги, и за последние 10 лет экономика Нахчыванской АР увеличилась в 12.5 раза, государственный бюджет - в 11,7 раза, в экономику вложен капитал в 3 миллиарда 704 миллиона манатов: "Политика, проводимая сегодня в Нахчыванской Автономной Республике и во всём Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, создаёт все условия для обеспечения территориальной целостности и дальнейшего прогресса".

Подробно с полным текстом статьи можно ознакомиться здесь - http://podrobno.uz/cat/podrobno/nahichevan-azerbaidjan/