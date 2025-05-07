Узбекистанские специалисты ознакомились с работой пресс-служб госструктур Азербайджана

7 мая представители госструктур Узбекистана, отвечающие за сферу коммуникаций, посетили ряд государственных учреждений Азербайджана.

7 мая представители госструктур Узбекистана, отвечающие за сферу коммуникаций, посетили ряд государственных учреждений Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа.

Делегация провела встречи в министерствах науки и образования, труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов, а также в Государственной налоговой службе, Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, SOCAR, Государственной службе по вопросам имущественных отношений и Государственном таможенном комитете.

Целью визита стал обмен опытом в области коммуникации, изучение подходов к работе пресс-служб и взаимодействию с медиа. Узбекистанским специалистам были представлены структура, стратегические цели и приоритеты работы указанных учреждений.