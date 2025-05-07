О нас

Узбекистанские специалисты ознакомились с работой пресс-служб госструктур Азербайджана

Узбекистанские специалисты ознакомились с работой пресс-служб госструктур Азербайджана 7 мая представители госструктур Узбекистана, отвечающие за сферу коммуникаций, посетили ряд государственных учреждений Азербайджана.
Медиа
7 мая 2025 г. 19:05
Узбекистанские специалисты ознакомились с работой пресс-служб госструктур Азербайджана

7 мая представители госструктур Узбекистана, отвечающие за сферу коммуникаций, посетили ряд государственных учреждений Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа.

Делегация провела встречи в министерствах науки и образования, труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов, а также в Государственной налоговой службе, Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, SOCAR, Государственной службе по вопросам имущественных отношений и Государственном таможенном комитете.

Целью визита стал обмен опытом в области коммуникации, изучение подходов к работе пресс-служб и взаимодействию с медиа. Узбекистанским специалистам были представлены структура, стратегические цели и приоритеты работы указанных учреждений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanın məsul şəxsləri Azərbaycanın dövlət orqan və qurumlarının fəaliyyəti ilə tanış olublar

Другие новости из категории

Эрдоган вручил награду Haber Global
Эрдоган вручил награду Haber Global
6 мая 2025 г. 20:44
Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов
Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов
6 мая 2025 г. 19:41
В Агентстве развития медиа прошла встреча с официальными лицами Узбекистан
ФотоВ Агентстве развития медиа прошла встреча с официальными лицами Узбекистан
6 мая 2025 г. 19:37
В Генпрокуратуре обсудили взаимодействие с медиа в сфере защиты прав человека
В Генпрокуратуре обсудили взаимодействие с медиа в сфере защиты прав человека
6 мая 2025 г. 13:47
В Университете ADA прошел тренинг для представителей СМИ на тему Дата-журналистика
ФотоВ Университете ADA прошел тренинг для представителей СМИ на тему "Дата-журналистика"
6 мая 2025 г. 13:34
В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ
В Азербайджане объявлен конкурс на поддержку субъектов онлайн-СМИ
6 мая 2025 г. 12:42
Сотрудники Global Media Group приняли участие в Бакинском марафоне 2025
ФотоСотрудники Global Media Group приняли участие в "Бакинском марафоне 2025"
4 мая 2025 г. 15:57
В Баку прошел форум на тему Общественные процессы в медиапространстве
ФотоВ Баку прошел форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве"
2 мая 2025 г. 16:40
Эльшад Гаджиев: Предотвращение случаев кражи с банковских карт зависит от самих граждан
Эльшад Гаджиев: Предотвращение случаев кражи с банковских карт зависит от самих граждан
2 мая 2025 г. 15:58
Член правления Global Media Group: Информационная безопасность - важная составляющая госбезопасности
Член правления Global Media Group: Информационная безопасность - важная составляющая госбезопасности
2 мая 2025 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi