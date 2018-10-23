Увеличивается сумма средств из госбюджета будущего года для НСТР

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Увеличивается сумма средств, которые выделят из госбюджета 2019 года Национальному совету телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, из бюджета 2019 года НСТР планируется выделить 928 тыс. 120 манатов, что на 125 тыс. 099 манатов больше, чем в 2018 году.

Отметим, что пакет госбюджета вынесут на обсуждение на заседаниях комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.