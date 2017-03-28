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    Увеличивается штраф за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

    Предлагается увеличить сумму штрафа от 500 до 1 000 манатов

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается сумма штрафа за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

    Как сообщает Report, на данный момент, согласно Уголовному кодексу, за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, то есть за принуждение их к отказу от распространения информации предусматривается штраф в размере от 100 до 500 манатов или же исправительные работы сроком до 1 года. Предлагается увеличить сумму штрафа от 500 до 1 000 манатов.

    Проект изменений вынесут на обсуждение в Милли Меджлисе. 

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