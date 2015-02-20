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    ​Утверждены новые правила членства в Совете прессы

    Вопрос желающих вступить в структуру организаций рассмотрят по новым правилам

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Правления Совета прессы (СП) Азербайджана.

    Как сообщили Report в СП, на заседании обсудили новые варианты членства в совете. Председатель СП Афлатун Амашов сказал, что новый вариант неоднократно обсуждался с членами Правления.

    Документ был одобрен и экспертами. На заседании А.Амашов также коснулся некоторых отразившихся в нем принципиальных позиций.

    Он также придал важное значение определению последовательности необходимой деятельности для организаций, желающих вступить в членство совета.

    После обсуждений документ был принят. Приняли решение о рассмотрении вопроса принятия организаций в членство СП по новым правилам. 

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