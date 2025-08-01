В Азербайджане утверждены новые нормы о недопущении публикации ложной информации в СМИ

13:56

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки, направленные на предотвращение распространения ложной информации в азербайджанских средствах массовой информации.

Как сообщает Report, изменением в 14-ю статью закона "О медиа", отражающую требования к информации, добавляется норма о недопустимости публикации (распространения) ложных сведений.

В то же время, согласно изменению, названия медиа-субъектов не должны быть идентичными или похожими на названия других редакций, в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, нравственности и морали, а также способные ввести пользователей в заблуждение.