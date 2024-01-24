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Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа

Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.
Медиа
24 января 2024 г. 15:54
Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа

Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" утвержден в следующем составе:

председатель Наблюдательного совета

Исмаилов Дагбеи Мирзахан оглу

члены Наблюдательного совета:

Алиев Вугар Зифяр оглу

Мехралиева Шафаг Акиф гызы

Микаилова Севиль Алиразы гызы

Шихлинский Эльчин Исмаил оглу.

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