Уроки демократии: чему Запад может поучиться у Азербайджана

Страна, пережившая два кровопролитных конфликта с Арменией за защиту, а затем освобождение Карабаха в 1990 и 2020 годах, постепенно восстанавливается и смотрит в будущее. Президент Ильхам Алиев, находящийся у власти с 2003 года, пользуется широкой поддерж

Страна, пережившая два кровопролитных конфликта с Арменией за защиту, а затем освобождение Карабаха в 1990 и 2020 годах, постепенно восстанавливается и смотрит в будущее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, возглавляющий страну с 2003 года, пользуется широкой поддержкой населения.

Как сообщает Report, так начинает свою статью в газете Express британский журналист Пол Болдуин, побывавший во время прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов в Лачыне.

Азербайджан - молодое государство, получившее независимость после распада СССР в 1991 году. Страна успешно встала на капиталистический путь развития, во многом благодаря огромным запасам нефти и газа на шельфе Каспийского моря. В 2000-2014 годах Азербайджан был одной из самых быстрорастущих экономик мира, пишет автор.

"После победы в 2020 году Азербайджан вернул контроль над Карабахом и запустил масштабную программу реконструкции региона под названием "Великое возвращение". Цель - вернуть домой 700 тысяч азербайджанцев, бежавших от войны в начале 90-х годов", - говорится в материале.

По словам автора это "геркулесова задача". При этом масштаб работ захватывает дух. "Я посетил новые города, построенные с нуля, всю инфраструктуру, газ, электричество, воду, банки, магазины, школы, все. И это только начало. И все эти новые города, а их будет много, полностью самодостаточны в энергетическом плане: энергия поступает от солнечных панелей и гидроэлектростанций", - пишет он.

Для Британии в пост-брекситовском мире Азербайджан открывает большие возможности для инвестиций и сотрудничества. Страна уже поставляет нефть и газ в ЕС, а британские компании, такие как BP, являются крупнейшими иностранными инвесторами в Азербайджане.

Болдуин также делится своими впечатлениями от увиденного в ходе выборов. Западу стоит быть осторожнее с оценками, считает он. Азербайджан, несмотря на проблемы, уверенно смотрит в будущее и укрепляет свои демократические институты.

И заканчивает статью забавной фразой: "А что касается демократии, стоит остановиться и задуматься о том, что мы живем в стране, где только один из пяти человек проголосовал за Кира Стармера, но у нас есть правительство с огромным большинством и практически нулевой эффективной оппозицией. И если это демократия, как сказал однажды кто-то, то я банан".