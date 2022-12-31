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Умерла известная тележурналистка Барбара Уолтерс

Умерла известная тележурналистка Барбара Уолтерс Американская телеведущая, журналистка Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни.
Медиа
31 декабря 2022 г. 07:43
Умерла известная тележурналистка Барбара Уолтерс

Американская телеведущая, журналистка Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

Причина смерти пока не называется.

Уолтерс пришла на ABC в 1976 году, проработав до этого 15 лет на телеканале NBC, где была соведущей шоу Today. За время своей карьеры она взяла интервью у всех американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд и других знаменитостей.

Барбара Уолтерс была 12 раз удостоена телевизионной премии "Эмми". В 2014 году она объявила о завершении своей карьеры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur amerikalı qadın aparıcı vəfat edib

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