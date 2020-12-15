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Умер военный журналист Рашад Сулейманов

Умер военный журналист Рашад Сулейманов Умер военный журналист, редактор журнала AZERI DEFENCE, основатель и главный редактор сайта azeridefence.com Рашад Сулейманов
Медиа
15 декабря 2020 г. 12:34
Умер военный журналист Рашад Сулейманов
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Умер военный журналист, редактор журнала AZERI DEFENCE, основатель и главный редактор сайта azeridefence.com Рашад Сулейманов.

Как сообщает Report, больной коронавирусом лечился дома.

Журналист скончался прошлой ночью.

Выпускник факультета журналистики Бакинского государственного университета Р.Сулейманов работал в "525-й газете", газете "Həftə içi" (будний день), информационном агентстве APA и других медиа структурах.

Был основателем и главным редактором военного журнала AZERI DEFENCE, издаваемого с 2012 года.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi jurnalist Rəşad Süleymanov vəfat edib

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