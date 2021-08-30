Украинский портал опубликовал статью об азербайджанцах, захваченных и взятых в заложники Арменией

30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

По этому случаю в украинском издании podrobnosti.ua опубликована статья, посвященная азербайджанцам, попавшим в плен и пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны в 1990-е годы.

Report представляет вниманию полную версию данной статьи:

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 65/209 от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность, в частности, увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение, которые являются частью насильственных исчезновений или равнозначны им. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Во время агрессии против Азербайджана, начатой в начале 1990-х годов, Армения широко практиковала захват и удержание заложников, жестокое обращение и массовые казни азербайджанских военнопленных и заложников. 3 890 человек (3 171 военнослужащий, 719 гражданских лиц) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате конфликта. К настоящему времени из армянского плена освобождены 1 102 азербайджанских заложника (в том числе 224 ребенка, 357 женщин, 225 пожилых людей). Несмотря на то, что захват заложников однозначно запрещен международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин, 112 пожилых людей) были взяты в заложники и до сих пор не освобождены Арменией.

Своими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года, касающиеся обращения с военнопленными и гражданскими лицами во время войны, а также их первый Дополнительный протокол. Наряду с соответствующими нормами международного гуманитарного права, вопросы, связанные с пропавшими без вести, также рассматриваются в контексте международно защищаемых прав человека, в частности тех, которые касаются права на защиту от произвольного задержания, права на справедливое судебное разбирательство с предоставлением всех судебных гарантий, запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, запрет насильственных исчезновений, права лиц, лишенных свободы, и другие.

Лица, пропавшие без вести среди азербайджанского населения, исчезли при обстоятельствах, вызывающих серьезную обеспокоенность в отношении их благополучия, особенно с учетом жестоких методов, широко практиковавшихся вооруженными силами Армении во время конфликта. Подобно другим нарушениям международного гуманитарного права, незаконные задержания, пытки и посягательства на личное достоинство задержанных заложников и военнопленных были частью систематической политики коллективного наказания и дискриминации в отношении азербайджанцев.

Государственная Комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан выявила, что в нарушение норм международного гуманитарного права азербайджанские заложники содержались в невыносимых условиях, вместе с военнопленными переводились из одного места содержания под стражей к другому, как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на территории Армении. В 1990 годы происходило массовое уничтожение азербайджанских военнопленных и заложников вооруженными силами Армении. Многие заложники, в том числе дети, женщины и пожилые, были зверски убиты, некоторые умерли позже в армянском плену в результате пыток, невыносимых условий и болезней. Поскольку тела погибших не были переданы Азербайджану, эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Несмотря на неоднократные обращения Государственной Комиссии, всего несколько лет назад удалось получить информацию о 54 азербайджанских военнопленных и заложниках, в том числе о 6 женщинах, которые были зарегистрированы Международным комитетом Красного Креста (МККК) и посещались в разное время представителями МККК в местах содержания под стражей. Очень тревожно, что останки только 17 человек были возвращены в Азербайджан. 12 из них были задержаны и впоследствии убиты на территории Армении, в основном в Ереване. Сообщается, что 33 человека погибли, но их останки не возвращены, а о судьбе 4 человек вообще не сообщается.

Основным источником информации о захвате заложников вооруженными силами Армении являются показания лиц, освобожденных из армянского плена. Имея множество неопровержимых фактов захвата заложников, можно отследить судьбу пропавших без вести, но все попытки поиска являются безуспешными из-за жесткой позиции армянской стороны и сокрытия фактов о пропавших без вести. Более 25 лет Армения не выполняет свои обязательства согласно применимому международному праву по проведению эффективного расследования судьбы пропавших без вести.

Одно из самых тяжких преступлений против человечности было совершено в азербайджанском городе Ходжалы. Из 613 жителей Ходжалы, убитых вооруженными силами Армении во время оккупации Ходжалы, 63 были несовершеннолетними и 106 - женщинами. Полностью уничтожено 8 семей, 487 человек, в том числе 76 детей были ранены. В настоящее время 196 жителей Ходжалы, в том числе 36 детей и 65 женщин, зарегистрированы Государственной Комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан (данные на 01 июля 2021 года) как пропавшие без вести. Есть свидетельства того, что 95 человек кроме 196, в том числе 16 детей и 22 женщины, взяты в заложники в Ходжалы вооруженными силами Армении.

Правительство Азербайджана принимает необходимые меры на национальном уровне, чтобы прояснить судьбы лиц, пропавших без вести в результате конфликта. Регулярно обновляемый список пропавших без вести граждан Азербайджана был передан в Армению через МККК. Создана электронная база данных об азербайджанцах, пропавших без вести и освобожденных из плена. Азербайджан сотрудничает с МККК в сборе образцов ДНК у родственников пропавших без вести, которые все еще ждут новостей об их местонахождении. Эти образцы будут использованы для идентификации лиц, захороненных в массовых и безымянных могилах. Освобождение азербайджанских территорий от оккупации позволяет завершить работу по установлению судеб пропавших без вести и облегчить почти три десятилетия боли и беспокойства тысяч людей в Азербайджане.

Азербайджан уже начал процесс идентификации, проводя эксгумационные работы в безымянных захоронениях в сотрудничестве с МККК. Принимая во внимание большую вероятность существования массовых и безымянных захоронений на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации Арменией, Государственная Комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в соответствующие органы, проводящие восстановительные работы в этих местах, чтобы продемонстрировать необходимую бдительность и немедленно проинформировать Комиссию, если такие захоронения были обнаружены, чтобы провести профессиональную эксгумацию останков.

Следует также учитывать, что захват заложников практиковался Арменией не только в начале 1990-х, но и на протяжении всего 26-летнего перемирия. В 2014 году двое мирных жителей Азербайджана, посетивших могилы своих родственников на оккупированных землях (Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев), были пленены и удерживались Арменией в качестве заложников в течение 6 лет. Армения отказалась от предложения Азербайджана обменять всех людей, задержанных в связи с конфликтом, и политизировала гуманитарные вопросы на долгие годы.

С 27 сентября 2020 года, в соответствии с обязательствами по трехстороннему заявлению о прекращении боевых действий, а также международным гуманитарным правом и принципами гуманизма, Азербайджан вывел из бывшей зоны конфликта всех армянских комбатантов, которые сдались вооруженным силам Азербайджана, а также пожилых армян, оставшихся на освобожденных территориях. С этими людьми обращались с полным уважением их достоинства и прав человека, и им были предоставлены все предметы первой необходимости, такие как еда, вода и лечение. МККК регулярно получает информацию о задержанных армянах, обеспечиваются также визиты представителей МККК. Армянским заключенным была предоставлена возможность писать письма, отправлять видео сообщения и звонить своим родственникам по телефону.

После окончания войны в 2020 году Азербайджан освободил 107 задержанных армян. Возвращение тел и пожилых мирных жителей, оставшихся без помощи и продовольствия на освобожденных от оккупации территориях, было инициировано и осуществлено азербайджанской стороной в одностороннем порядке, поскольку Армения отказалась действовать так же, пытаясь получить военные преимущества от гуманитарных акций.

В результате поисковых операций, проведенных в бывшей зоне боевых действий с целью сбора останков погибших военнослужащих, было обнаружено и передано армянской стороне более 1600 трупов армянских военнослужащих. В соответствии со своими обязательствами по Ноябрьскому трехстороннему соглашению, Азербайджан создал все необходимые условия, чтобы Армения могла собрать останки своих погибших военнослужащих. К сожалению, Армения до сих пор скрывает информацию о местонахождении азербайджанских военнопленных, заложников и их останков, несмотря на десятки фактов, подтверждающих их тайное захоронение и похищение. Семь азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести после прошлогодней войны.

На международном уровне Азербайджан также активно привлекает внимание мировой общественности к проблеме пропавших без вести и людей, взятых в заложники. Азербайджан является одним из главных спонсоров резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о пропавших без вести лицах, принимаемой раз в два года. В резолюции отмечается, что проблема лиц, объявленных пропавшими без вести, по-прежнему негативно сказывается на усилиях по прекращению конфликтов и причиняет тяжкие страдания семьям пропавших без вести, и подчеркивается необходимость решения этой проблемы с гуманитарной точки зрения и перспективы верховенства права. Подтверждая право семей знать о судьбе своих родственников, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами, резолюция также подчеркивает важность прекращения безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека в отношении пропавших без вести. В ней говорится об ответственности государств за противодействие явлению пропавших без вести, принятие всех необходимых мер, эффективное расследование условий, связанных с пропавшими без вести, и определение судьбы пропавших без вести.

Азербайджан также является основным спонсором резолюции Комиссии ООН по положению женщин «Освобождение женщин и детей, захваченных в заложники, включая подвергшихся впоследствии тюремному заключению, в ходе вооруженных конфликтов», в которой всем сторонам в вооруженных конфликтах настоятельно рекомендуется предотвращать и бороться с актами захвата заложников. Следует учитывать, что захват заложников и незаконные задержания также могут привести к увеличению числа пропавших без вести.

Международная ответственность Армении влечет за собой правовые последствия, включая обязательство предоставить адекватную компенсацию, в то время как лица, виновные в нарушениях в отношении граждан Азербайджана, пропавших без вести в связи с конфликтом, должны подвергнуться уголовным или другим санкциям на национальном и международном уровнях. В Азербайджане начато судебное разбирательство по привлечению к ответственности и наказанию виновных в совершении злодеяний.

Хотя подотчетность и возмещение служат обеспечению прав и интересов жертв и должны быть неизбежным следствием совершенных правонарушений, они также являются важным превентивным инструментом и одной из ключевых предпосылок на пути к подлинному примирению.

К сожалению, дружественная Украина также сталкивается в последние годы с этой серьезной проблемой. Поэтому опыт Азербайджана, многолетняя деятельность Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших могут быть полезными украинским структурам, задействованным в этой сфере. Только объединенными усилиями, в том числе на международном уровне и международных площадках, государства, сталкивающиеся с данной проблемой, могут ей противодействовать.