Украинские журналисты посетили в Гяндже места совершенных ВС Армении терактов

Находящаяся в Азербайджане группа представителей украинских СМИ посетила в Гяндже места, где вооруженными силами Армении были совершены террористические акты во время Отечественной войны.

Находящаяся в Азербайджане группа представителей украинских СМИ посетила в Гяндже места, где вооруженными силами Армении были совершены террористические акты во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, в поездке принимают участие сотрудники телеканала "1+1" и "5-й канал", информационного агентства УНИАН, интернет-изданий "Украина сейчас" и "Третья сила".

Украинские журналисты возложили цветы к месту разрушений.

Представителей СМИ Украины проинформировали о терактах, совершенных армянами на территории города.

Украинские журналисты подготовили репортажи из Гянджи.