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Удостоверение журналиста будет выдаваться зарегистрированным в медиа-реестре журналистам

Удостоверение журналиста будет выдаваться зарегистрированным в медиа-реестре журналистам "Структурам СМИ, зарегистрированным в медиа-реестре, будет выдаваться специальное свидетельство, а журналистам, зарегистрированным в медиа-реестре, - удостоверение. Эти документы будут свидетельствовать об их регистрации в реестре".
Медиа
11 октября 2022 г. 17:09
Удостоверение журналиста будет выдаваться зарегистрированным в медиа-реестре журналистам

"Структурам СМИ, зарегистрированным в медиа-реестре, будет выдаваться специальное свидетельство, а журналистам, зарегистрированным в медиа-реестре, - удостоверение. Эти документы будут свидетельствовать об их регистрации в реестре".

Об этом Report заявил медиа-эксперт, член правления Совета печати Мушфиг Алескерли.

По его словам, выдача удостоверения журналистам – продолжение процесса создания в стране медиа-реестра.

М.Алескерли подчеркнул, что в стране смогут осуществлять деятельность как зарегистрированные в реестре, так и не зарегистрированные в нем журналисты.

Он добавил, что процесс регистрации в реестре добровольный и будет осуществляться по желанию самих журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalist vəsiqəsi media reyestrində qeydə alınmış jurnalistlərə veriləcək - AÇIQLAMA

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