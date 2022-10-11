Удостоверение журналиста будет выдаваться зарегистрированным в медиа-реестре журналистам

"Структурам СМИ, зарегистрированным в медиа-реестре, будет выдаваться специальное свидетельство, а журналистам, зарегистрированным в медиа-реестре, - удостоверение. Эти документы будут свидетельствовать об их регистрации в реестре".
Об этом Report заявил медиа-эксперт, член правления Совета печати Мушфиг Алескерли.
По его словам, выдача удостоверения журналистам – продолжение процесса создания в стране медиа-реестра.
М.Алескерли подчеркнул, что в стране смогут осуществлять деятельность как зарегистрированные в реестре, так и не зарегистрированные в нем журналисты.
Он добавил, что процесс регистрации в реестре добровольный и будет осуществляться по желанию самих журналистов.