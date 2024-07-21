Участники Второго Шушинского глобального медиафорума обсудили влияние дезинформации

В рамках Второго Шушинского глобального медиафорума стартовали панельные сессии.

В рамках Второго Шушинского глобального медиафорума стартовали панельные сессии.

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report , первая панель состоялась на тему "Оценка влияния: установление сферы охвата дезинформации".

Модератор панели главный продюсер TRT World Гида Фахри отметила, что порой СМИ, распространяющее дезинформацию, становится жертвой политики правительства.

"Распространяющие дезинформацию не учитывают интерес аудитории. "Фейк ньюс" не является чем-то новым, раньше мы называли это пропагандой. В настоящее время фейковые новости широко распространены. В результате этого люди не получают правдивую информацию. Предыдущие поколения не сталкивались с современными алгоритмами. Текущая задача – восстановить прежний статус-кво", - подчеркнула Г.Фахри.

Ведущий и репортер TRT World Джаффар Хаснин в своем выступлении подчеркнул, что во время 44-дневной войны публикации многих международных СМИ создавали впечатление, что Азербайджан оккупировал Армению.

"Но простое исследование показывало, что все наоборот. Я видел много ложной информации, распространявшейся во время землетрясения в Турции. Фейковые новости помешали спасательным операциям", - добавил он.

Первый заместитель генерального директора Информационного агентства ТАСС Михаил Гусман подчеркнул, что дезинформация является частью войн и она была всегда.

"Профессионалы должны улавливать суть фейковых новостей. Дезинформация иногда вызвана неграмотностью и невежеством. Настоящая дезинформация – это информационное оружие одного государства против другого. Дезинформация стала более мощным оружием благодаря новым технологиям", - сказал Ю.Гусман.