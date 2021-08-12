Участники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

Как сообщает Report, на четвертый день учений в Турецкой полицейской академии были проведены наглядные и практические занятия по рукопашному бою с врагом на войне.

Отметим, что в тренингах приняли участие 24 журналиста из Азербайджана.

Успешно завершившие программу обучения журналисты будут награждены "Сертификатом военной журналистики".

В тренингах также принимает участие сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.