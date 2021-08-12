О нас
Report Georgia
Аудио новости

Участники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою

Участники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).
Медиа
12 августа 2021 г. 19:24
Участники тренингов по военной журналистике прошли в Анкаре занятия по рукопашному бою

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

Как сообщает Report, на четвертый день учений в Турецкой полицейской академии были проведены наглядные и практические занятия по рукопашному бою с врагом на войне.

Отметим, что в тренингах приняли участие 24 журналиста из Азербайджана.

Успешно завершившие программу обучения журналисты будут награждены "Сертификатом военной журналистики".

В тренингах также принимает участие сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani journalists receive training on hand-to-hand fighting in Ankara 
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada azərbaycanlı jurnalistlərə əlbəyaxa mübarizə qaydaları tədris edilib

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi