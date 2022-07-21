Участники Международного медиа форума посетили Центр Гейдара Алиева

Делегация, находящаяся в Азербайджане для участия в Международном медиа форуме, который будет организован 22 июля Агентством развития медиа (Медиа) в Шуше, посетила Центр Гейдара Алиева.

Делегация, находящаяся в Азербайджане для участия в Международном медиа форуме, который будет организован 22 июля Агентством развития медиа (Медиа) в Шуше, посетила Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, делегация, состоящая из представителей иностранных СМИ и экспертов из 20 стран, была проинформирована о Центре Гейдара Алиева.

Отмечено, что Центр осуществляет деятельность в направлении изучения и пропаганды наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, международного признания истории и культуры Азербайджана, национально-духовных ценностей, а также популяризации образцов мировой культуры в Азербайджане.

Гости также ознакомились с выставкой ”Мини-Азербайджан", в которой представлены исторические архитектурные памятники Баку и регионов Азербайджана, а также макеты ряда современных зданий.