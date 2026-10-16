Участники IX Съезда журналистов Азербайджана направили обращение Ильхаму Алиеву

Участники IX Съезда журналистов Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, обращение зачитал журналист Сейфеддин Гусейнли.

В обращении говорится:

"Уважаемый господин президент!

Мы, участники IX Съезда журналистов Азербайджана, приветствуем Вас с глубоким уважением.

Азербайджанская журналистика с первых дней своего существования служила делу просвещения народа, формирования и укрепления национального самосознания, патриотизма и идеалов независимости. Национальная печать, основу которой заложил выдающийся просветитель Гасан бек Зардаби, неустанно трудилась во имя прогресса нашего общества, построения светлого будущего путем объединения нашего народа вокруг высших ценностей.

Уважаемый господин президент!

Решительная защита национальных интересов Азербайджана и успешное выражение независимой позиции на всех платформах ставит на современном этапе важные задачи и перед нашими журналистами. Правильное освещение успешной государственной политики, нашего независимого пути развития и реалий современного Азербайджана мы считаем не только своим главным профессиональным долгом, но и гражданской ответственностью.

Уважаемый господин президент!

Участники IX Съезда журналистов Азербайджана заявляют, что будут и впредь выполнять свой профессиональный долг ради защиты нашей государственной независимости, укрепления нашего национального единства и объективного донесения до мировой общественности азербайджанских реалий. Заверяем Вас, что как представители медиа мы будем прилагать последовательные и решительные усилия для достойного выполнения возложенных на нас обязанностей во имя защиты и укрепления основ государственности Азербайджана".