Участник Карабахской войны назначен на должность в МЧС

Известный журналист, участник Карабахской войны Пярвиз Асланов назначен на должность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Известный журналист, участник Карабахской войны Пярвиз Асланов назначен на должность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как передает “Report”, соответствующий приказ подписал министр, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно приказу, П. Асланов назначен на должность старшего консультанта отдела пресс-службы МЧС.

Данный факт подтвердили Report в пресс-службе министерства.

Отметим, что Асланов с 29 сентября 2020 года участвовал в Отечественной войне, распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Шуши".

Последним местом работы журналиста был Lider TV.