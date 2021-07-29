Участник Карабахской войны назначен на должность в МЧС

Известный журналист, участник Карабахской войны Пярвиз Асланов назначен на должность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Как передает “Report”, соответствующий приказ подписал министр, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
Согласно приказу, П. Асланов назначен на должность старшего консультанта отдела пресс-службы МЧС.
Данный факт подтвердили Report в пресс-службе министерства.
Отметим, что Асланов с 29 сентября 2020 года участвовал в Отечественной войне, распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Шуши".
Последним местом работы журналиста был Lider TV.