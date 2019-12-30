Психолог юным журналистам: У нас всего пять минут для удержания внимания человека

Психолог Ханым Кямран встретилась со студентами медиа-школы Report.

Психолог в разговоре с журналистами подчеркнула важность налаживания положительного общения с визави: "Сейчас у нас есть всего пять минут для удержания внимания собеседника. Если вам не предложили чай или кофе, значит человек не заинтересован в вас. Или он занят, или торопится. Что мы должны сообщать незнакомому человеку? Безусловно, следует быть вежливым, здороваться, говорить приятные вещи. После следует переходить непосредственно к теме. Нужно говорить о той проблеме, которую хотите затронуть, сфокусировать собеседника на теме".

Ханым Кямран отметила, что имеет большое значение и цвет одежды отправляющегося на интервью журналиста: "Белый цвет выражает открытость, то есть я готов помочь тебе в любом вопросе. Черный цвет говорит о верности своему слову, непреклонности в своей позиции. Старайтесь не ходить на интервью в черном. Наиболее подходящих цвет - коричневый. Красный, желтый, зеленый цвета также могут раздражать собеседника. Из наиболее приемлемых цветов я бы посоветовала синий и фиолетовый".

Медиа-школа Report начала функционировать с июня 2018 года. Целью медиа-школы является воспитание профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ. Успешно закончившим медиа-школу Report выпускникам были вручены сертификаты.