У Афлатуна Амашова юбилей

© Report.az

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ У общественно-политического деятеля Азербайджана, председателя Совета прессы Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Афлатуна Амашова юбилей.

Как передает Report, ему исполняется 60 лет.

Напомним, что Афлатун Амашов родился 26 апреля 1957 года в селе Фахралы Болнисского района Грузии.

В 1985-1994 гг. работал корреспондентом, начальником отдела, редактором, главным редактором и первым заместителем директора в государственном телеграфном агентстве "АзерТадж". В 1995 году был одним из основателей объединения журналистов "Ени Несил". В 1995-1998 гг. занимал должность заместителя председателя объединения. В 1998 году избран председателем Комитета защиты журналистов Азербайджана "РУХ". В 2003 году избран председателем Совета прессы Азербайджана на первом съезде журналистов Азербайджана. В 2005 и 2008 гг. переизбран на должность председателя Совета прессы.

Является автором многочисленных книг по журналистике и ряда учебных пособий.

Является членом правления организации советов мировых пресс и ассоциации советов прессы Европы.

Распоряжением президента от 22 мая 2009 года назначен членом наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана. В 2015 году награжден орденом третьей степени "За службу родине". Вчера президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Афлатуна Амашова орденом "Шохрат".

Женат, имеет одного ребенка.