Twitter заблокировал аккаунты телеканала NDTV и агентства ANI

Официальные аккаунты индийского телеканала NDTV и информационного агентства ANI в Twitter оказались в субботу заблокированными.

Официальные аккаунты индийского телеканала NDTV и информационного агентства ANI в Twitter оказались в субботу заблокированными.

Как передает Report, при попытке войти на них появляется информация: "Такой учетной записи нет". Эти СМИ входят в число самых популярных англоязычных новостных порталов страны.

Редактор ANI Смита Пракаш сообщила в Twitter, что агентство получило сообщение от сервиса микроблогов, что для создания аккаунта "вам должно быть не менее 13 лет. Twitter определил, что вы не соответствуете этим возрастным требованиям".

"Итак, те, кто следит за плохими новостями с ANI, Twitter заблокировал крупнейшее информационное агентство Индии, у которого 7,6 млн подписчиков, и отправил это письмо - младше 13 лет!" - написала Пракаш. Она добавила, что до тех пор, пока аккаунт ANI не будет восстановлен, агентство будет твитить новости на страницах @ani_digital и @AHindinews.

Пока руководство Twitter не прокомментировало эту информацию.