Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет к 60-летнему юбилею Ильхама Алиева

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю 60-летнего юбилея президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю 60-летнего юбилея президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, в сюжете рассказывается о пути, пройденном победоносным Верховным главнокомандующим Азербайджана к победе в Карабахе: "Архитектор Карабахской победы, первый за последние несколько веков Верховный главнокомандующий освободивший земли Азербайджана, строящий стратегические планы и вовремя осуществляющий их в нужный момент политический деятель, пример для своего солдата Ильхам Алиев сегодня отмечает свое 60-летие".

В сюжете было отмечено, что Ильхам Алиев - один из харизматичных лидеров, который всегда открыт для инноваций, уверен в себе, идет на риск, никогда не отступает от своих целей, полностью посвящает себя борьбе, в которую верит, прибегает к радикальным мерам в кризисные моменты. "Он не любит говорить о своих планах, он просто работает. Терпеливо, настойчиво, иногда годами".

"Только после славных побед в военное время народ, и весь мир поняли, что он шаг за шагом шел к победе в Карабахе. Быть Президентом Азербайджана с таким накрепко запутанным узлом, как карабахская проблема, было трудной задачей. На его плечах была тяжелая ноша. Он должен был сделать невозможное возможным. Подготовка к этому началась много лет назад. Порой явно, порой скрытно. Для поддержания армии, которая избавит Карабах от оккупации, он сначала укрепил экономику, придавал особое значение образованию военных. Для того, чтобы освободить азербайджанские земли от оккупации не переговорами, а войной, необходимы были крепкие международные связи. Ильхам Алиев принял все необходимые меры и на этом фронте, создал сильную политическую базу. Разработал стратегию для предотвращения создания международного фронта против Азербайджана. Сделанное в период войны заявление президента России Владимира Путина о том, что "Нагорный Карабах - азербайджанская земля", - один из результатов дипломатического мастерства Ильхама Алиева".