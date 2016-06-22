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    Турецкие журналисты побывали в редакции Report

    Четверо журналистов из различных медиаструктур под руководством Мехмета Али Дима находятся с визитом в Азербайджане

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Четверо журналистов из различных медиаструктур под руководством исполняющего обязанности  председателя Федерации журналистов Турции Мехмета Али Дима находятся с визитом в Азербайджане.

    Сегодня турецкая делегация побывала в редакции информационного агентства Report.

    Главный редактор агентства Report Мурад Алиев ознакомил гостей с персоналом редакции. 

    М.Алиев рассказал о новостной политике информационного агентства. Главный редактор отметил, что в деятельности Report за основу берутся четкость, надежность информации, распространяемой агентством. Он подчеркнул, что к новостям о Турции в агентстве относятся с особой чуткостью. 

    В ходе встречи Мехмет Али Дим рассказал о деятельности Федерации журналистов Турции. Он отметил, что основной целью визита в Азербайджан является обеспечение развития отношений между медиаструктурами двух братских стран, построения совместной деятельности, отвечающей интересам как Азербайджана, так и Турции. 

    Мехмет Али Дим с большим интересом посмотрел на странице Report в Facebook голы, забитые в матче Чехия-Турция, который состоялся 21 июня в рамках Евро-2016, в представлении азербайджанских ведущих (этот матч транслировался в Азербайджане по телеканалу İTV – ред.), и отметил. что азербайджанские ведущие радуются больше турецких. 

    Руководитель федерации пожелал успехов персоналу редакции Report.

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