Турецкие журналисты побывали в редакции Report

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Четверо журналистов из различных медиаструктур под руководством исполняющего обязанности председателя Федерации журналистов Турции Мехмета Али Дима находятся с визитом в Азербайджане.

Сегодня турецкая делегация побывала в редакции информационного агентства Report.

Главный редактор агентства Report Мурад Алиев ознакомил гостей с персоналом редакции.

М.Алиев рассказал о новостной политике информационного агентства. Главный редактор отметил, что в деятельности Report за основу берутся четкость, надежность информации, распространяемой агентством. Он подчеркнул, что к новостям о Турции в агентстве относятся с особой чуткостью.

В ходе встречи Мехмет Али Дим рассказал о деятельности Федерации журналистов Турции. Он отметил, что основной целью визита в Азербайджан является обеспечение развития отношений между медиаструктурами двух братских стран, построения совместной деятельности, отвечающей интересам как Азербайджана, так и Турции.

Мехмет Али Дим с большим интересом посмотрел на странице Report в Facebook голы, забитые в матче Чехия-Турция, который состоялся 21 июня в рамках Евро-2016, в представлении азербайджанских ведущих (этот матч транслировался в Азербайджане по телеканалу İTV – ред.), и отметил. что азербайджанские ведущие радуются больше турецких.

Руководитель федерации пожелал успехов персоналу редакции Report.