Турецкие СМИ: Азербайджанский народ мобилизован для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Кампания по оказанию помощи Азербайджана пострадавшим в ходе землетрясения в Турции нашла отражение в СМИ братской страны.

СМИ Турции уделили широкое место широкомасштабной кампании помощи, проводимой государством и народом Азербайджана в целях поддержки пострадавших от землетрясения, повлекшего за собой многочисленные жертвы в братской стране.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сообщении, опубликованном агентством Anadolu, говорится о посещении главой нашего государства посольства Турции в Баку, записи, оставленной им в книге памяти, приведены мысли Президента страны в беседе с послом о том, что в эти сложные дни государство и народ Азербайджана находятся рядом с братской Турцией. В статье приведены слова Президента Ильхама Алиева - "Это ужасное землетрясение глубоко потрясло нас, причинило каждому из нас большие моральные страдания. Мы разделяем горе наших братьев. Да ниспошлет Аллах скорейшего выздоровления пострадавшим".

В информации, размещенной на сайте телеканала HaberGLobal, посещение главы нашего государства посольства Турции оценено как пример настоящего братства в этот тяжелый день. В статье особо подчеркнуты слова Президента Ильхама Алиева: "Вы знаете, что азербайджанский народ добровольно приносит то, что у него есть, чтобы поддержать братьев, своих родных братьев: кто-то приносит одеяла, кто-то – матрасы, кто-то – куртки… Никто не скупится, каждый делает все по мере возможности".

Газета Milliyet написало о том, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханым Алиева поручила Фонду Гейдара Алиева направить гуманитарную помощь в регион землетрясения. Отмечается, что по поручению Мехрибан ханым Алиевой Фонд Гейдара Алиева отправит в Турцию различные лекарственные препараты, кислородные маски, фильтрующие системы, перевязочные материалы, носилки и другие медицинские принадлежности и оборудование, а также теплую одежду для лиц, пострадавших от стихийного бедствия. Сотрудники фонда, командированные в Турцию, передадут гуманитарную помощь пострадавшим в зоне землетрясения гражданам.

В статьях, размещенных в турецких СМИ, подчеркивается, что азербайджанские спасатели успешно работают в поисково-спасательных операциях. Газета Yeni Şafak пишет, что спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране. В провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, азербайджанские спасатели МЧС извлекли из-под завалов живыми 16 человек, включая трех детей, а также 29 тел и передали их по назначению. В статье отмечается, что Азербайджанское государство и народ непрерывно направляют братской стране гуманитарную помощь.

В статье, опубликованной в газете Hürriyet, особо подчеркнуто, что народ Азербайджана мобилизовался ради жертв землетрясения. Сообщается, что граждане, узнав о развернувшейся в Азербайджане кампании помощи, поспешили к пунктам сбора помощи и принесли одеяла, обогреватели, одежду, обувь, продукты питания и другие предметы. В статье особо подчеркнуто, что простые граждане в этот трудный день находятся рядом с братским турецким народом и считают своим долгом оказать помощь.

В сообщении TRT Avaz доведено до внимания, что утром 8 февраля из Баку в Турцию выехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью, в которую входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8 000 комплектов одежды, 20 000 пар носков, 350 столов, 1 000 стульев, 5 000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

В распространенном агентством Anadolu сообщении под заголовком "Мобилизация помощи азербайджанского народа Турции продолжается" отмечается, что на сегодняшний день Азербайджанское государство направило в Турцию гуманитарную помощь с 7 самолетами и 14 грузовиками. В зоне землетрясения работают 725 спасателей, в том числе 34 медицинских работника Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В районе землетрясения также несут службу 10 военных врачей и 8 медсестер Министерства обороны Азербайджана.

В статье также доводится до внимания, что наряду с государственными структурами, в акции гуманитарной помощи активно участвуют также НПО, простые граждане, которые непрерывно доставляют помощь в пункты сбора. В этот трудный день, как символ солидарности с братской Турцией, здание Центра Гейдара Алиева было освещено цветом Государственного флага Турции.

В новостях, опубликованных в турецких СМИ, особо подчеркнуто, что азербайджанский народ в социальных сетях выразил свою поддержку братскому турецкому народу и в эти трудные дни проявил настоящую братскую поддержку.