The Washington Post подготовил репортаж из горных сел Азербайджана

The Washington Post опубликовала статью о горных селах Азербайджана.

The Washington Post опубликовала статью о горных селах Азербайджана.

Как передает Report, в ней рассказывается о жизни населенного пункта Хыналыг Губинского района.

"Кавказские горы высокие, много пещер, где когда-то прятались кочевники. В этом районе есть этнические группы и народы, территория размером с Западной Вирджинией, где жители общаются на разных языках: Не только в Хыналыге, но и Будуге, Грызе, Джеке, Цахуре и Нидже говорят на своих языках".

Хыналыг включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и туристический сектор Азербайджана быстро продвигает его как одну из многих скрытых жемчужин страны. Строительство новой дороги сделало путешествие немного проще.

В репортаже описаны деревенские дома, жители в теплой одежде, гуляющие по обледенелым дорожкам, словом, повседневная жизнь Хыналыга.

"Рахман, житель села, пригласил нас в свой двухэтажный дом на чай. В его постройке доминировала большая куча дров, привезенная из Губы примерно за 300 долларов США. Пока мы ждали, когда закипит вода, Рахман попросил меня подключиться к новому приложению Wi-Fi. Вопреки тому, что мне многие говорили, в селе уже много лет есть телефоны и телевизоры", - добавил корреспондент.

"Люди уезжают", - сказал он, напомнив, что сам и его сын учились в Бакинском государственном университете. Я спросил его, почему он так долго остается здесь. "Это моя родина, и этого достаточно", - подчеркнул Рахман.