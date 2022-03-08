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The New York Times вывозит сотрудников из России из-за закона о фейках

The New York Times вывозит сотрудников из России из-за закона о фейках Газета The New York Times вывозит из России своих редакционных сотрудников в связи с принятием в стране нового закона об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ.
Медиа
8 марта 2022 г. 23:45
The New York Times вывозит сотрудников из России из-за закона о фейках

Газета The New York Times вывозит из России своих редакционных сотрудников в связи с принятием в стране нового закона об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководства газеты, которое опубликовал во вторник в Twitter заместитель ответственного редактора The New York Times Клиффорд Леви.

Как утверждается в заявлении, новый закон не позволяет журналистам газеты достоверно освещать события вокруг Украины, а его нарушение может грозить им наказанием вплоть до 15 лет тюрьмы. "С тем, чтобы обеспечить безопасность наших редакционных сотрудников, мы вывозим их из страны", - говорится в документе. В The New York Times подчеркнули, что сотрудники издания вернутся к работе в московском корпункте, "когда это будет представляться возможным".

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