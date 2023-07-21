Тележурналист Натаван Бабаева похоронена в Сальяне

Известная тележурналистка Натаван Бабаева похоронена на кладбище в родном селе Парча Халадж Сальянского района.

Известная тележурналистка Натаван Бабаева похоронена на кладбище в родном селе Парча Халадж Сальянского района.

Как сообщает аранское бюро Report, она была похоронена рядом с могилой своих родителей.

На похоронах присутствовали члены семьи покойной, официальные лица исполнительной власти района, представители СМИ и общественности.

Отметим, что Н.Бабаева, долгое время продолжавшая лечение от онкологического заболевания, скончалась накануне.

Натаван Бабаева родилась в 1977 году в селе Парча Халадж. После окончания факультета журналистики БГУ на протяжении многих лет проработала на телеканале ANS, а с 2016 года была сотрудницей Азербайджанского Телевидения (AzTV).