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Тележурналист Натаван Бабаева похоронена в Сальяне

Тележурналист Натаван Бабаева похоронена в Сальяне Известная тележурналистка Натаван Бабаева похоронена на кладбище в родном селе Парча Халадж Сальянского района.
Медиа
21 июля 2023 г. 11:05
Тележурналист Натаван Бабаева похоронена в Сальяне

Известная тележурналистка Натаван Бабаева похоронена на кладбище в родном селе Парча Халадж Сальянского района.

Как сообщает аранское бюро Report, она была похоронена рядом с могилой своих родителей.

На похоронах присутствовали члены семьи покойной, официальные лица исполнительной власти района, представители СМИ и общественности.

Отметим, что Н.Бабаева, долгое время продолжавшая лечение от онкологического заболевания, скончалась накануне.

Натаван Бабаева родилась в 1977 году в селе Парча Халадж. После окончания факультета журналистики БГУ на протяжении многих лет проработала на телеканале ANS, а с 2016 года была сотрудницей Азербайджанского Телевидения (AzTV).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTelejurnalist Natəvan Babayeva dəfn edilib

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