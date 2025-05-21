Телекомпания оштрафована на 5 тыс. манатов

Компания Teleport оштрафована на 5 тыс. манатов решением Бакинского апелляционного суда.

Компания Teleport решением Бакинского апелляционного суда оштрафована на 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, штраф наложен по жалобе, поданной Аудиовизуальным советом после того, как Насиминский районный суд прекратил дело против вещателя.

Штраф был назначен в рамках мониторинга, проведенного Советом в конце 2024 - начале 2025 года. По итогам проверок были составлены административные протоколы в отношении 20 операторов, каждый из которых был оштрафован на 5 тыс. манатов.

В Совете напомнили, что ретрансляция иностранных телеканалов возможна только при наличии соответствующих правовых оснований.