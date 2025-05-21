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Телекомпания оштрафована на 5 тыс. манатов

Телекомпания оштрафована на 5 тыс. манатов Компания Teleport оштрафована на 5 тыс. манатов решением Бакинского апелляционного суда.
Медиа
21 мая 2025 г. 18:05
Телекомпания оштрафована на 5 тыс. манатов

Компания Teleport решением Бакинского апелляционного суда оштрафована на 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, штраф наложен по жалобе, поданной Аудиовизуальным советом после того, как Насиминский районный суд прекратил дело против вещателя.

Штраф был назначен в рамках мониторинга, проведенного Советом в конце 2024 - начале 2025 года. По итогам проверок были составлены административные протоколы в отношении 20 операторов, каждый из которых был оштрафован на 5 тыс. манатов.

В Совете напомнили, что ретрансляция иностранных телеканалов возможна только при наличии соответствующих правовых оснований.

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Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura yayım şirkətini 5 min manat cərmələyib

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