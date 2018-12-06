Телеканалы прокомментировали замечания НСТР в связи с литературным языком - ОПРОС

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские телеканалы прокомментировали замечания Национального совета телерадиовещания (НСТР) в связи с нарушением норм литературного языка, высказанные минувшим днем на отчетном заседании.

Report представляет позицию телеканалов в связи с данным вопросом.

Руководитель пресс-службы телеканала ARB Озал Ибрагимли сказал Report, что вчерашнее мероприятие имеет большое значение: "Каждому каналу были даны необходимые рапорты, и мы, в свою очередь, донесем эти замечания до ведущих и примем необходимые меры".

Руководитель департамента Lider Xəbər телеканала Lider Айнура Велигызы сказала Report, что в представляемом ею эфирном пространстве мало недочетов: "Невзирая на это, по возвращении со вчерашнего заседания состоялась беседа с ведущими новостей и шоу, им были даны некоторые рекомендации. Отмечу еще один факт, что на нашем телеканале организовываются регулярные тренинги с известными экспертами языка. Со дня создания телеканала Lider этому вопросу уделяют большое внимание. Мы в будущем еще больше усилим свою работу. Мы не хотим, чтобы в будущем название нашего телеканала звучало в таком списке. Мы намерены продолжать свою деятельность в соответствии с нашим названием".

Главный редактор департамента общественно-политических передач телеканала ATV Вагиф Айдыноглу отметил, что мониторинги в связи с языковым вопросом ведущих на телеканалах были и будут: "Естественно, на телеканалы возлагается ответственность не допускать таких ошибок, выдвигать на передний план ведущих с умением чисто говорить и продолжать эту работу. В эфирное время определенные недостатки в данной сфере неизбежны. Мы сделаем все возможное, чтобы такого рода недочеты были как можно меньше. Мы всегда относились к своей работе с ответственностью, так будет и впредь. Каждый день после эфира мы ведем беседы с ведущими".

В Общественном телевидении Report сказали, что в связи с вопросом будут предприняты соответствующие шаги.

Узнать отношение к вопросу телеканалов Xəzər и Space не удалось.

Отметим, что на вчерашнем заседании НСТР председатель совета Нушираван Магеррамли назвал ситуацию с литературным языком в эфире радио и телевидения безрадостной. На мероприятии были обнародованы недостатки литературного языка, имеющие место в эфире телевидения и радио.