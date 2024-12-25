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Телеканалы Азербайджана изменят сетку вещания из-за дня траура

Телеканалы Азербайджана изменят сетку вещания из-за дня траура 16:29
Медиа
25 декабря 2024 г. 16:44
Телеканалы Азербайджана изменят сетку вещания из-за дня траура

Азербайджанские телеканалы 26 декабря, в день траура, изменят программу вещания.

Как сообщает Report, об этом заявили в Аудиовизуальном совете.

Изменения будут внесены в соответствии с требованиями Закона "О медиа".

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Şura: Matəm günü ilə əlaqədar televiziyaların proqramında dəyişiklik olacaq

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