Телеканалы Азербайджана изменят сетку вещания из-за дня траура

16:29

Азербайджанские телеканалы 26 декабря, в день траура, изменят программу вещания.

Как сообщает Report, об этом заявили в Аудиовизуальном совете.

Изменения будут внесены в соответствии с требованиями Закона "О медиа".

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.