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Телеканалы АТV и АRB распространили совместное заявление

Телеканалы АТV и АRB распространили совместное заявление Телеканалы АТV и АRB распространили совместное заявление.
Медиа
12 июля 2022 г. 17:16
Телеканалы АТV и АRB распространили совместное заявление

Телеканалы АТV и АRB распространили совместное заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"Причиной данного совместного заявления является развернутая в некоторых медиаресурсах кампания против телеканалов АТV и АRB.

Несмотря на нежелание отвечать на всякого рода необоснованные домыслы, провокационные утверждения и обвинения, тем не менее мы не можем оставить без ответа серьезное обвинение в присвоении средств, собранных на благотворительных акциях передач "Бизимлясян" в эфире ATV и "Сяни ахтарырам" в эфире ARB. Эти обвинения совершенно абсурдны, необоснованны и являются клеветой, однако ответ на них дается исключительно из уважения к миллионам телезрителей вышеуказанных передач и сотням тысяч наших граждан, участвовавших в акциях по сбору средств для больных детей в священный для всех мусульман месяц Рамазан.

В связи с этим отметим следующие факты:

1. До объявления кампаний телеканалами были затребованы все необходимые официальные документы, подтверждающие наличие болезни и стоимость ее лечения.

2. Средства переводились непосредственно на счета, предоставленные родителями больных детей.

3. Телеканалы имеют документальные подтверждения о переводе денежных средств по назначению.

4. Благотворительный марафон велся в прямом эфире, и все этапы по сбору и оплате визуально задокументированы.

5. Редакция передач находится в постоянном контакте с родителями детей, детьми и клиниками, в которых проходит лечение - эти контакты также визуально задокументированы.

6. Отдельно стоит отметить случай с гражданкой, обратившейся в интернет-ресурсы с обвинениями против телеканала АТV - единственной причиной того, что телеканал не подал в суд за клевету, является ее тяжелое положение и наличие 4 детей. Однако в случае продолжения безосновательных обвинений телеканал будет вынужден защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

Таким образом, мы заявляем, и при необходимости готовы подтвердить это в судебном порядке, что все собранные для благотворительных целей средства в полном объеме израсходованы по назначению.

В связи с вышеуказанным призываем коллег занять ответственную позицию, основанную как на базовых принципах журналистики, так и соблюдении медийной этики.

В то же время отмечаем, что рассматриваем возможность обращения в суд против ресурсов, безответственно тиражирующих клеветническую, одностороннюю, искаженную информацию, наносящую вред чести и достоинству телеканалов и их коллективов".

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Версия на азербайджанском языке ATV və ARB telekanalları birgə bəyanat yayıb

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