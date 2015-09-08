​Телеканалу CBC Sport выдана лицензия

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, на заседании рассмотрели обращение Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) об открытии общереспубликанского радиовещания и вопрос выдачи специального разрешения (лицензии) для вещания общереспубликанского спортивного телеканала CBC Sport.

НСТР принял решение о выдаче вне конкурса ООО "CBC Sport" в соответствии с пунктами 7, 15.1 закона 345-IIQ "О теле- и радиовещании" от 25 июня 2002 года 6-летней лицензии для вещания общереспубликанского спортивного телеканала ООО "CBC Sport" на частоте 37 MHs и общереспубликанского радиовещания Госагентства в качестве госвещателя на частоте 100 MHs.

В то же время был обсужден вопрос касательно рационального использования частот и размещения государственных и частных вещателей, соответственно, на частотах 37, 48 MHs.