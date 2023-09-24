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Телеканал Haber Global отмечает 5-летие

Телеканал Haber Global отмечает 5-летие Новостной телеканал Haber Global, который за короткое время добился большого успеха на турецком медиапространстве, сегодня отмечает свое 5-летие.
Медиа
24 сентября 2023 г. 12:07
Телеканал Haber Global отмечает 5-летие

Новостной телеканал Haber Global, который за короткое время добился большого успеха на турецком медиапространстве, сегодня отмечает свое 5-летие.

Как напоминает Report, канал начал вещание 24 сентября 2018 года.

С первого дня своей деятельности телеканал постоянно держит в центре внимания все важные темы, касающиеся Азербайджана, регулярно доводит до своей аудитории реалии о нашей стране.

В частности, телеканал, полностью поддержавший справедливую позицию Азербайджана в Отечественной войне, завоевал симпатии как азербайджанских, так и турецких зрителей.

Вместе с тем, актуальные сюжеты и материалы телеканала способствовали еще большему расширению ее аудитории в Турции и Азербайджане. За время деятельности Haber Global ряд его телевизионных проектов добился успеха на различных местных и международных фестивалях.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет телеканал Haber Global с 5-летием и желает успехов в дальнейшей деятельности!

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”ın 5 yaşı tamam olur

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