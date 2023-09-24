Телеканал Haber Global отмечает 5-летие

Новостной телеканал Haber Global, который за короткое время добился большого успеха на турецком медиапространстве, сегодня отмечает свое 5-летие.

Новостной телеканал Haber Global, который за короткое время добился большого успеха на турецком медиапространстве, сегодня отмечает свое 5-летие.

Как напоминает Report , канал начал вещание 24 сентября 2018 года.

С первого дня своей деятельности телеканал постоянно держит в центре внимания все важные темы, касающиеся Азербайджана, регулярно доводит до своей аудитории реалии о нашей стране.

В частности, телеканал, полностью поддержавший справедливую позицию Азербайджана в Отечественной войне, завоевал симпатии как азербайджанских, так и турецких зрителей.

Вместе с тем, актуальные сюжеты и материалы телеканала способствовали еще большему расширению ее аудитории в Турции и Азербайджане. За время деятельности Haber Global ряд его телевизионных проектов добился успеха на различных местных и международных фестивалях.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет телеканал Haber Global с 5-летием и желает успехов в дальнейшей деятельности!