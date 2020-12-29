Телеканал CBC будет транслироваться в Карабахе

В видеоформате было рассмотрено обращение ООО "Caspian International Broadcasting Company"

На заседании Национального совета по телевидению и радио Азербайджанской Республики (НСТР) в видеоформате было рассмотрено обращение ООО "Caspian International Broadcasting Company" в связи с получением лицензии на региональное телевизионное вещание.

Об этом Report сообщили в НСТР.

Было отмечено, что учитывая особую важность и срочность организации вещания на освобожденных территориях телеканала, предоставляющего миру азербайджанские реалии на разных языках, Совет принял решение о предоставлении ООО "Caspian International Broadcasting Company" (телевизионному каналу CBC) бессрочной лицензии на региональное телевизионное вещание с целью осуществления наземного вещания в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.