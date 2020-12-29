О нас
Report Georgia
Аудио новости

Телеканал CBC будет транслироваться в Карабахе

Телеканал CBC будет транслироваться в Карабахе В видеоформате было рассмотрено обращение ООО "Caspian International Broadcasting Company"
Медиа
29 декабря 2020 г. 16:43
Телеканал CBC будет транслироваться в Карабахе

На заседании Национального совета по телевидению и радио Азербайджанской Республики (НСТР) в видеоформате было рассмотрено обращение ООО "Caspian International Broadcasting Company" в связи с получением лицензии на региональное телевизионное вещание.

Об этом Report сообщили в НСТР.

Было отмечено, что учитывая особую важность и срочность организации вещания на освобожденных территориях телеканала, предоставляющего миру азербайджанские реалии на разных языках, Совет принял решение о предоставлении ООО "Caspian International Broadcasting Company" (телевизионному каналу CBC) бессрочной лицензии на региональное телевизионное вещание с целью осуществления наземного вещания в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке CBC telekanalı Qarabağda yayımlanacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi