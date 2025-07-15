Тамам Джафарова: Азербайджанские медиа конкурентоспособны на международном инфопространстве

Тамам Джафарова: Азербайджанские медиа конкурентоспособны на международном инфопространстве

Азербайджанские медиа прошли очень почетный путь за последние 150 лет.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова на церемонии открытия конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания"

Она отметила, что пресса сыграла неоценимую роль в просвещении общества, формировании национальной идентичности, обеспечении свободы слова.

"Сегодня мы являемся свидетелями профессиональной деятельности медиа. Особо следует отметить героизм и настойчивость азербайджанской прессы в 44-дневной Отечественной войне. Наши медиа проявили активность в доведении азербайджанских реалий до мира, в предотвращении дезинформации. Азербайджанские медиа обладают конкурентоспособностью и на международном информационном пространстве. Перед медиа сейчас стоят новые вызовы. Я верю, что азербайджанская пресса достойно справится и с этим", - сказала парламентарий.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".