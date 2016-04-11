Суд удовлетворил ходатайства ​ANS

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся суд по двум апелляционным жалобам телекомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессах под председательством судей Гасана Ахмедова и Ильгара Мургузова адвокаты ANS Ялчин Гаджизаде и Севда Магеррамова выступили с ходатайствами.

Адвокаты попросил времени для подготовки лучшей защиты. Ходатайства были удовлетворены.

Очередные заседания суда назначены на 12 и 15 апреля.

Отметим, что в связи с нарушением требований статьи 35.4 Закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиотрансляции" и ст. 20.4 Закона Азербайджанской Республики "О рекламе" во время трансляции радио ANS ÇM в декабре прошлого года НСТР оштрафовал телекомпанию на общую сумму 161 тыс. манатов по 26 решениям.

В январе 2016 года Сабаильский районный суд рассмотрел жалобы радио АNS ÇM против НСТР. Суд вынес решения о пересмотре решений НСТР. Председатель НСТР пересмотрел решения, возвращенные в совет Сабаильским районным судом, и были приняты решения о применении штрафа, установленного законодательством. После этого радио ANS ÇM вновь обратилось в Сабаильский районный суд. Суд оставил в силе решения НСТР. Не согласившись с решением, радио ANS ÇM подало апелляционную жалобу.