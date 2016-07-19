Суд примет решение по поводу ANS в течение 15 дней

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) обратился в Бакинский апелляционный суд в связи с вопросом, касающимся аннулирования выданной телерадиокомпании ANS лицензии.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

По его словам, суд рассмотрит вопрос в течение 15-ти дней и примет соответствующее решение.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании".