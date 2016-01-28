Суд частично удовлетворил еще 4 жалобы Миршахина Агаева против НСТР

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрены еще четыре иска независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на всех процессах было вынесено решение.

Решения Сабаильского районного суда были аннулированы, апелляционные жалобы были частично удовлетворены. Дела для пересмотра возвращены в суд первой инстанции.

Таким образом, на этой неделе в Бакинском апелляционном суде завершились судебные процессы по 8 жалобам Миршахина Агаева против НСТР.

Напомним, что ранее были рассмотрены 4 апелляционные жалобы телерадиокомпании ANS против НСТР. Решения Сабаильского районного суда были аннулированы, апелляционные жалобы частично удовлетворены. Дело для пересмотра направлено в суд первой инстанции.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР №09/3, 09/4, 09/6, 09/7 от 5 октября 2015 года и №10/2 от 13 октября 2015 года, и выдвинул иск в Сабаильском районном суде относительно возвращения ему приложенных документов. Суд отклонил эти иски. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.