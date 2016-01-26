Суд частично удовлетворил два иска Миршахина Агаева против НСТР

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрены иски независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Мирзали Аббасова был отложен до завтра.

На процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева выступил адвокат ANS Рамин Алиев. Он попросил суд аннулировать решение Сабаильского районного суда. Суд аннулировал данное решение, апелляционная жалоба была частично удовлетворена. Дело для пересмотра направлено в суд первой инстанции.

Сегодняшняя последняя апелляционная жалоба была рассмотрена под председательством судьи Гадима Бабаева.

Решение Сабаильского районного суда было аннулировано, апелляционная жалоба частично удовлетворена. Дело для пересмотра направлено в суд первой инстанции.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР №09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 от 5 октября 2015 года и №10/2 от 13 октября 2015 года, и выдвинул иск в Сабаильском районном суде относительно возвращения ему приложенных документов. Суд отклонил эти иски. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.