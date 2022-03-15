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Студенты Университета ADA посетили редакцию газет "Каспий" и "Kaspi"

Студенты Университета ADA посетили редакцию газет "Каспий" и "Kaspi" Агентство развития медиа Азербайджана организовало посещение редакции газет «Каспий» и «Kaspi» студентами университета ADA, исследующими проблемы печатных СМИ, развитие и трансформации информационной среды. Как сообщает Report, cтуденты ознакомились с
Медиа
15 марта 2022 г. 16:28
Студенты Университета ADA посетили редакцию газет Каспий и Kaspi

Агентство развития медиа Азербайджана организовало посещение редакции газет «Каспий» и «Kaspi» студентами университета ADA, исследующими проблемы печатных СМИ, развитие и трансформации информационной среды.

Как сообщает Report, cтуденты ознакомились с работой газет, встретились с главными редакторами, которым задали вопросы по интересующей тематике.

Было отмечено, что в настоящее время главными проблемами печатных СМИ в Азербайджане являются слабо развитая сеть распространения, недостаточное использование маркетинговых инструментов для продвижения газет, а также в некоторых случаях есть проблемы с содержанием периодических изданий. Результаты студенческих исследований будут представлены агентству.

Главный редактор газеты «Kaspi» Ильхам Гулиев подробно рассказал о современных сложностях по распространению газет, когда число точек продаж значительно сократилось, а подписные традиции почти исчезли. Именно поэтому, по словам И.Гулиева, возникают проблемы с использованием газетами маркетинговых инструментов.

«Кроме того, - сказал Ильхам Гулиев, - Следует проводить постоянную работу по развитию культуры чтения в стране». Также главный редактор «Kaspi» отметил, что печатные СМИ нуждаются в поддержке для преодоления своих проблем.

Рассуждая о преимуществах печатных СМИ перед электронными, Ильхам Гулиев, в частности, сказал, что газеты имеют особое значение с точки зрения информационной безопасности. Именно печатные СМИ защищены от различных кибер-атак и технические проблемы не могут ограничить доступ к информации с этих ресурсов.

Главный редактор газеты «Каспий» Вячеслав Сапунов подчеркнул необходимость сохранения газетной культуры в Азербайджане и отметил, что газеты нужно не только сохранять, но и развивать, увеличивая читательскую аудиторию с помощью различных инструментов.

«Газета «Каспий» является, пожалуй, старейшей газетой в Азербайджане. Основанная в 1881 году, она имеет огромное значение в качестве источника информации по истории Баку и Азербайджана в XIX и начале ХХ веков. И одна из наших задач поддерживать эту историографическую репутацию, отражая важнейшие события жизни в современном Азербайджане, - сказал Вячеслав Сапунов. - Вместе с тем мы постоянно находимся в творческом поиске, чтобы ориентировать газету на максимально широкую аудиторию».

«Конечно, электронные медиа являются значительным конкурентом печатным СМИ, однако у последних есть свои бесспорные достоинства, и бумажные периодические издание, особенно газеты с многолетней историей, такие как «Каспий», должны быть обязательно сохранены», - отметил главный редактор газеты «Каспий».

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA-nın tələbələri “Kaspi” qəzetində olublar

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