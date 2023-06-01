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Студентам Киевского университета имени Бориса Гринченко рассказали про Азербайджан 

Студентам Киевского университета имени Бориса Гринченко рассказали про Азербайджан  Для студентов кафедры международной журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко проведена лекция, в рамках которой была представлена информация про Азербайджан как стратегического партнера Украины, про историю двусторонних отношений, а такж
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1 июня 2023 г. 15:42
Студентам Киевского университета имени Бориса Гринченко рассказали про Азербайджан 

Для студентов кафедры международной журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко проведена лекция, в рамках которой была представлена информация про Азербайджан как стратегического партнера Украины, про историю двусторонних отношений, а также о сотрудничестве в сфере медиа и журналистики в условиях военного времени.

Как сообщает Report, приглашенным спикером выступила куратор украинско-азербайджанских проектов, журналист Марына Гончарук.

Мероприятие открыл вступительным словом заведующий кафедрой международной журналистики, доктор политических наук Виталий Терещук. Он рассказал о важности общения студентов со специалистами из сферы международных коммуникаций, а также об актуальности изучения украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере медиа в условиях военного времени.

По словам Марыны Гончарук, наблюдается активизация взаимного интереса между украинскими и азербайджанскими журналистами, реализовываются новые проекты, и есть желание развивать системный диалог, вместе противодействовать вызовам, обмениваться опытом.

Студенты задавали свои вопросы про историю Азербайджана и украинско-азербайджанских отношений, о возможности публикации в азербайджанских СМИ и общения с азербайджанскими журналистами.

Также студентам и библиотеке кафедры была передана азербайджанская художественная литература в украинских переводах. На мероприятии присутствовали профессор кафедры Мыкола Васькив и студенты факультета журналистики.

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