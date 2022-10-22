Страны ОИС обсуждают в Стамбуле борьбу с дезинформацией и исламофобией

На 12-й встрече министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле обсуждается тема борьбы с дезинформацией и исламофобией.

На 12-й встрече министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле обсуждается тема борьбы с дезинформацией и исламофобией.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии, организованном отделом коммуникаций администрации президента Турции, принимают участие министры и высокопоставленные чиновники из 57 стран.

Помимо мер, направленных на расширение сотрудничества между исламскими странами в области СМИ, коммуникации и информации, на конференции также обсуждается вопрос о запуске медиа-форума ОИС.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил на тему дезинформации и искажения новостей, а также отметил, что исламофобия и расизм ярко проявляются в некоторых странах мира.

Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.