О нас

Страны ОИС обсуждают в Стамбуле борьбу с дезинформацией и исламофобией

Страны ОИС обсуждают в Стамбуле борьбу с дезинформацией и исламофобией На 12-й встрече министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле обсуждается тема борьбы с дезинформацией и исламофобией.
Медиа
22 октября 2022 г. 14:52
Страны ОИС обсуждают в Стамбуле борьбу с дезинформацией и исламофобией

На 12-й встрече министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле обсуждается тема борьбы с дезинформацией и исламофобией.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии, организованном отделом коммуникаций администрации президента Турции, принимают участие министры и высокопоставленные чиновники из 57 стран.

Помимо мер, направленных на расширение сотрудничества между исламскими странами в области СМИ, коммуникации и информации, на конференции также обсуждается вопрос о запуске медиа-форума ОИС.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил на тему дезинформации и искажения новостей, а также отметил, что исламофобия и расизм ярко проявляются в некоторых странах мира.

Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT ölkələri İstanbulda dezinformasiya və islamofobiya ilə mübarizəni müzakirə edir

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
16 октября 2022 г. 12:28
Соперника Карабаха в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
Соперника "Карабаха" в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии
16 октября 2022 г. 23:44
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
17 октября 2022 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi