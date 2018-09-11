Стартовала учебная программа для очередной группы "Медиа-школы" агентства Report

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стартовала учебная программа для очередной группы "Медиа-школы" информационного агентства Report.

Восемь обратившихся в Report молодых людей в течение двух месяцев будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучат тайны журналистской профессии.

Главный редактор информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы отметил, что целью "Медиа-школы" является подготовка в Азербайджане профессиональных кадров в сфере медиа, привить молодым журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ. По его словам, в школе планируется применение новейших методов обучения, укрепление практических знаний и навыков молодых кандидатов.

В период обучения планируются мастер-классы для юных журналистов от местных и зарубежных экспертов медиа.

Отметим, что "Медиа-школа" информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. В июне-июле 2018 года 6 молодых людей готовили новостные статьи, интервью, репортажи и исследования, освоив при этом азы профессии журналиста. Выпускникам первой группы были вручены сертификаты.